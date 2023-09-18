МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Запрет на ввоз украинского зерна, который продлили Польша, Венгрия и Словакия, противоречит законодательству ЕС, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. В Испании прокомментировали запрет на ввоз украинского зерна в ЕС

"Я не понимаю, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС", — сказал Оздемир, чьи слова приводит информационное агентство DPA.

Министр добавил, что не видит никаких причин для введения подобного запрета, добавив, что рынок хорошо принимает украинское зерно.

Оздемир поприветствовал решение Европейской комиссии о снятии запрета на ввоз украинского зерна, отметив, что ЕС следует воздерживаться от шагов, которые могли бы ослабить Украину.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

Заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил изданию Politico, что украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. В ВТО, однако, заявили РИА Новости, что пока не получали запроса от Украины касательно жалобы на запрет на ввоз украинского зерна.