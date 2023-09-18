БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в Всемирную торговую организацию (ВТО) за урегулированием споров по ограничению украинского агроэкспорта, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. В Минсельхозе Германии оценили позицию стран ЕС на ввоз украинского зерна

"Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной", — сообщила представитель ЕК.

Ранее стало известно, что Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.