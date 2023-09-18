МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Новые меры Евросоюза в отношении России могут включать предложение по использованию прибыль от замороженных активов Центробанка РФ для помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. МИД оценил идею Эстонии конфисковывать российские активы

"Новые меры… возможно, (включат) долгожданное предложение использовать прибыль от замороженных активов центрального банка, чтобы помочь Киеву", — говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Soir сообщала, что Евросоюз намерен ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года.

Отмечается, что ряд членов ЕС, в том числе Польша и страны Прибалтики, выступили за введение санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России и IT-служб. Некоторые страны также выступают за ограничения в отношении ядерного сектора России. По мнению ряда государств, практически нет таких сфер, которые еще не подверглись санкциям.

Лидеры объединения в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности борьбы с этим".

Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Европе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".