МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в ЕС направлены на то, чтобы фактически сделать невозможным въезд россиян в Евросоюз, заявило министерство иностранных дел России. Санкции Евросоюза носят экстерриториальный характер, заявила эксперт ООН

"Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти "разъяснения" по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ отметили, что ЕС пытается "возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми".

"Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку", — добавили в ведомстве.

Министерство рекомендовало россиянам учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что введенные советом ЕС в отношении российских граждан, распространяются также на личный автотранспорт, имеющий регистрационные номера, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных авто на территория Евросоюза даже в туристических целях. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, внесенные в списки ЕС, а также вещи для личного пользования такие, как мобильные телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.

При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи — вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

Во вторник Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам.