2023-09-18T18:26:27+03:00
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В Германии намерены вернуть повышенный НДС на газ
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Ввиду нормализации цен на газ, кабмин Германии намерен вновь ввести повышенный НДС для потребителей данного энергоносителя, хотя пониженная ставка должна была действовать до марта... ПРАЙМ, 18.09.2023
энергетика, новости, газ, в мире, германия, ндс, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Ввиду нормализации цен на газ, кабмин Германии намерен вновь ввести повышенный НДС для потребителей данного энергоносителя, хотя пониженная ставка должна была действовать до марта 2024 года, как сообщил журналистам представитель кабмина Вольфганг Бюхнер.
"К счастью, обусловленные войной скачки цен на газовых рынках прекратились. Мы быстрее вернулись к нормальному уровню (цен — прим. ред.), чем-то можно было ожидать в 2022 году", — заявил Бюхнер на брифинге кабмина в понедельник.
Из-за роста цен на газ после начала конфликта на Украине, правительство Германии в прошлом году предоставило налоговые льготы на газ и теплоснабжение, понизив ставку НДС с 19 до 7%. Данная мера должна была действовать до марта 2024 года
По этой причине во внесенном на согласование в бундестаг проекте госбюджета на 2024 год льгот не предусмотрено и ставка НДС на газ будет снова повышена, добавил он.