БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Ввиду нормализации цен на газ, кабмин Германии намерен вновь ввести повышенный НДС для потребителей данного энергоносителя, хотя пониженная ставка должна была действовать до марта 2024 года, как сообщил журналистам представитель кабмина Вольфганг Бюхнер. В Германии признали бессмысленность потолка цен на российскую нефть

"К счастью, обусловленные войной скачки цен на газовых рынках прекратились. Мы быстрее вернулись к нормальному уровню (цен — прим. ред.), чем-то можно было ожидать в 2022 году", — заявил Бюхнер на брифинге кабмина в понедельник.

Из-за роста цен на газ после начала конфликта на Украине, правительство Германии в прошлом году предоставило налоговые льготы на газ и теплоснабжение, понизив ставку НДС с 19 до 7%. Данная мера должна была действовать до марта 2024 года

По этой причине во внесенном на согласование в бундестаг проекте госбюджета на 2024 год льгот не предусмотрено и ставка НДС на газ будет снова повышена, добавил он.