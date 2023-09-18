МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию, заявили в понедельник в министерстве экономики Украины.

"Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства экономики Украины.

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил изданию Politico, что украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии.

В ведомстве выразили надежду, что эти страны снимут свои ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах". По информации министерства, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии "отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.