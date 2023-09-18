БУДАПЕШТ, 18 сен — ПРАЙМ. Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства. Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну в ЕС

В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

"Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что "Еврокомиссия в подобных делах регулярно консультируется с советом и парламентом, а Венгрия будет последовательно представлять свои деловые интересы на всех форумах".

В венгерском минсельхозе отметили, что Будапешт "до последнего выступал за поиск общего европейского решения" по вопросу импорта украинских сельхозпродуктов, однако, приняв в пятницу постановление не продлевать запрет на импорт "без предварительных консультаций с теми, кто действительно пострадал", Еврокомиссия "явно проигнорировала интересы пограничных стран-членов ЕС".

"В этой ситуации у нас не было другого выбора, кроме как принять меры в рамках национальных компетенций и защитить венгерских фермеров, разрешив продолжать транзит, в этом отношении мы даже устранили все административные препятствия", — подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что теперь разрешение ситуации с учетом интересов всех пограничных стран, а не только Украины является "бременем Еврокомиссии".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.