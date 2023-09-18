БРАТИСЛАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глава Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмил Махо заявил, что был неприятно удивлен решением Украины обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на экспорт зерна. В Венгрии заявили, что не намерены обсуждать с Украиной ее иск в ВТО

"Я был неприятно удивлен такой реакцией Украины на наш односторонний запрет. Мне кажется, что Словакия оказала и оказывает Украине достаточно поддержки всем, что необходимо государству, которое находится под угрозой. Иск для меня является неприятным сюрпризом. Мы понимаем Украину, но все же должны защищать интересы наших аграриев", — сказал Махо в интервью словацкому изданию Pravda.

Ранее в понедельник Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

По его словам, лучшим было бы в этой ситуации общеевропейское решение, но Махо сомневается, что оно может быть достигнуто. Он также выразил опасения, что доступ Украины к свободному рынку сельскохозяйственной продукции в рамках Европейского союза может обернуться для Словакии потерей своих традиционных рынков сбыта зерна.

"Я рад, что Словакия этот запрет ввела. С нашей страны это для Европейской комиссии предупреждение, что зерно — это не шутки для нашей страны, она должна заботиться о своих аграриях", — добавил Махо.

Глава министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш заявил, что Словакия будет защищать на полях Всемирной торговой организации (ВТО) свою позицию по запрету на ввоз украинского зерна и не собирается отменять введенные ограничения до получения гарантий, что импорт находится под контролем. Польша не будет пересматривать эмбарго на украинское зерно из-за иска в ВТО

Он добавил, что изучение предложенного механизма контроля украинского зерна может занять до двух месяцев.

"Наша позиция заключается в том, что односторонние меры будут применяться до тех пор, пока система гарантий со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем", — сказал Биреш.

Ранее Европейская комиссия решила не продлевать с середины сентября ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Минсельхоз Словакии заявил, что республика в таком случае продлит этот запрет в одностороннем порядке. Словацкое правительство проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.