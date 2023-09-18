ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat News.

"Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введенного нами эмбарго по этой причине. Мы поддерживаем свою позицию, считаем, что она верна, она также вытекает из экономического анализа и полномочий, которые вытекают и из европейского и международного права", — сказал Мюллер.

Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.