Войцеховский: в Еврокомиссии изучат поданный Украиной иск в ВТО
БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС через жалобу в ВТО, он обещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат эту ситуацию и последующие шаги.
"По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрала Украина", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в Брюсселе.
Ранее в понедельник Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.
Он подчеркнул, что страны, на которые пожаловалась Украина, "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельхозпродукции.
"Мне кажется, что дружественное решение лучше, чем разбирательство в суде", — заключил еврокомиссар.
Войцеховский считает, что разногласия между Украиной и странами ЕС по украинской сельхозпродукции должны быть урегулированы через диалог.
"Я настроен оптимистично, надеюсь, что в ходе дружественного диалога будет найдено удовлетворяющее всех решение, это очень важно", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров по сельскому хозяйству стран Евросоюза.
Он также подчеркнул, что в самом ЕС при урегулировании этой проблемы "необходимо избежать внутриевропейской разобщенности".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
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