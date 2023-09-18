БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС через жалобу в ВТО, он обещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат эту ситуацию и последующие шаги. Захарова прокомментировала иск Украины в ВТО

"По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрала Украина", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в Брюсселе.

Ранее в понедельник Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

Он подчеркнул, что страны, на которые пожаловалась Украина, "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельхозпродукции.

"Мне кажется, что дружественное решение лучше, чем разбирательство в суде", — заключил еврокомиссар. Небензя назвал заявления ООН по зерновой сделке ложными

Войцеховский считает, что разногласия между Украиной и странами ЕС по украинской сельхозпродукции должны быть урегулированы через диалог.

"Я настроен оптимистично, надеюсь, что в ходе дружественного диалога будет найдено удовлетворяющее всех решение, это очень важно", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров по сельскому хозяйству стран Евросоюза.

Он также подчеркнул, что в самом ЕС при урегулировании этой проблемы "необходимо избежать внутриевропейской разобщенности".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.