БРАТИСЛАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Около восьми тысяч словацких хозяйств могут получить компенсацию из-за наплыва дешевого зерна с Украины, сообщил глава Сельскохозяйственного платежного агентства Йозеф Кисс. В Словакии отреагировали на иск Украины в ВТО

"Нам удалось установить 8 тысяч субъектов, которые будут иметь возможность получить компенсацию за пшеницу", — сообщил Кисс на пресс-конференции во вторник.

По его словам, выплата будет назначена автоматически, никаких дополнительных заявлений аграриям подавать не нужно, они получат компенсацию после соответствующей проверки, в том числе на наличие задолженностей перед государством.

Ранее правительство Словакии одобрило распределение более 15,7 миллиона евро между пострадавшими из-за дешевого украинского зерна фермерами, 5,24 миллиона евро из этой суммы выделила республике Европейская комиссия. Отмечалось, что помощь получат только аграрии, которые занимаются производством пшеницы.

"До конца года мы сможем выполнить условие Европейской комиссии и выплатим заявителям компенсации в полном объеме", — сказал Кисс.

В июне глава словацкого министерства сельского хозяйства Йозеф Биреш заявлял, что суммы в 5,24 миллиона евро, которая определена Еврокомиссией для поддержки словацких аграриев, недостаточно для этой цели. По его словам, будет проблемой разделить средства так, чтобы была сохранена объективность и эти компенсации хоть как-то помогли аграриям.

В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за наплыва продукции с Украины. Самый маленький размер компенсации в 5,24 миллиона евро был определен для Словакии, самый большой — порядка 40 миллионов евро — для Польши.