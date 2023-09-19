МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Иски Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений рядом стран ЕС экспорта зерна выглядят "особенно идиотскими" на фоне жалобы Киева против Польши, активно поддерживающей его, считает колумнист издания Washington Examiner Том Роган.

"Иск Украины выглядит особенно идиотским, когда речь идет о Польше", — пишет Роган, обращая внимание на озабоченность польских фермеров из-за дороговизны украинского импорта.

Ранее Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

Беспокойство представителей польского агросектора стало одним из центральных вопросов предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, отмечается в статье. При этом Варшава выделяется своей активная поддержкой Киева, добавил колумнист издания. Отмечается, что действия Украины в ВТО в очередной раз демонстрируют "ошибочное высокомерие", склонность к которому украинское руководство демонстрировало ранее.

"В действиях Киева есть огромная глупость", — добавил Роган, подчеркивая, что поддержка Польши имеет критическое значение для Украины. В перспективе, пишет журналист, она может достичь "экзистенциальной" значимости для киевского режима.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.