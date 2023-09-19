БАНГКОК, 19 сен — ПРАЙМ. Таиланд начнет с 2024 года взимать подоходный налог с иностранных доходов налоговых резидентов в части, которая используется на территории страны, эта мера коснется и иностранных налоговых резидентов Таиланда, в том числе россиян, говорится в сообщении, размещенном на интернет-сайте налогового департамента министерства финансов Таиланда. Таиланд стал самым популярным направлением у россиян на зимний сезон

Налоговое законодательство Таиланда содержит положение о взимании подоходного налога с иностранного дохода резидентов десятки лет, однако фактического применения это положение до сих пор, практически, не имело, так как налог должен был взиматься только с тех средств из иностранных доходов, которые были переведены на счета в таиландских банках в год заполнения налоговой декларации. Большинство налогоплательщиков, имевших доходы за рубежом, переводили деньги в Таиланд после года "передержки" на зарубежных счетах, и, таким образом, легально избегали уплаты налогов.

С 1 января 2024 года этот режим отменяется, и налоги будут взиматься с любых сумм, полученных резидентом Таиланда за рубежом и переведенных на его счета в таиландских банках, независимо от года получения средств, говорится в сообщении департамента. Налогу подлежат как заработок, так и доходы с активов и операций на фондовых биржах, также говорится в документе.

Ставка подоходного налога в Таиланде установлена по прогрессивной шкале. Годовой доход до 150 тысяч таиландских бат (около 4,2 тысячи долларов) налогом не облагается. Ставка налога на доход в размере от 150 до 300 тысяч бат (4,2 – 8,4 тысячи долларов) составляет 5%, на доход от 300 до 500 тысяч бат (8,4 – 13 тысяч долларов) — 10%, доход от 500 тысяч до 750 тысяч бат (13 тысяч – около 21 тысячи долларов) — 15%, от 750 тысяч до 1 миллиона бат (21 тысяча – 27,8 тысячи долларов) — 20%, от 1 миллиона до 2 миллионов бат (27,8 – 55,6 тысячи долларов) — 25%, от 2 миллионов до 5 миллионов бат (55,6 – 138,9 тысячи долларов) — 30%, от 5 миллионов бат и выше (138,9 тысячи долларов и выше) — 35%. Россия и Таиланд обсудили использование карт "Мир"

Для налогоплательщика существуют льготы на уплату подоходного налога: из годовой суммы налога делаются вычеты в связи с отсутствием дохода у супруги/супруга, в связи с наличием в семье несовершеннолетних детей, в связи с наличием медицинской страховки, благотворительной деятельностью, и другие.

Департамент уточняет, что подоходный налог будет взиматься только с иностранного дохода лиц — как граждан Таиланда, так и иностранных граждан — находящихся в стране не менее 180 дней в году. При вступлении в силу новых правил с 1 января 2024 года, первая оплата подоходного налога по новым правилам придется на 2025 финансовый год, говорится в сообщении.

Газета Bangkok Post во вторник сообщила, что новые правила взимания подоходного налога с иностранных доходов были введены по инициативе нового правительства Таиланда, которому необходимы значительные средства для реализации объявленных во время избирательной кампании социальных программ, в том числе выдачи всем гражданам страны старше 16 лет электронных кошельков с 10 тысячами таиландских бат (около 300 долларов) и списания части долгов фермерских хозяйств. Правительство ведет глубокий пересмотр налоговой системы. В частности, планируются также изменения в части налогообложения наследства, в котором в настоящее время приняты минимальные налоговые ставки.

Новый премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, одновременно занимающий пост министра финансов, заявил на бизнес-форуме в понедельник, что новые правила налогообложения иностранного дохода резидентов Таиланда вводятся из соображений социальной справедливости, и касаются, в первую очередь, лиц, играющих на зарубежных фондовых биржах. ЕЦБ раскритиковал предложенный в Италии налог для банков

"Некоторые могут быть недовольны тем, что я копаю в этом направлении, но социальное неравенство — это большая проблема", — сказал премьер, слова которого цитирует издание.

"Принцип налогообложения состоит в том, что вы должны платить налог с вашего дохода вне зависимости от того, каким образом вы этот доход зарабатываете", — подытожил Тхависин.

Россия и Таиланд подписали в 1999 году конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Однако этот документ, который таиландские власти принимают во внимание в части налогообложения с заработной платы, получаемой некоторыми категориями россиян, находящихся долгосрочно в Таиланде и работающих удаленно в российских предприятиях и организациях, может оказаться применимым к средствам, которые российские граждане, являющиеся налоговыми резидентами Таиланда, переводят из-за границы на свои таиландские банковские счета, например, в случае приобретения недвижимости.

По данным иммиграционной полиции Таиланда, только на одном туристическом острове Пхукет находятся на долгосрочных визах более 7 тысяч россиян.