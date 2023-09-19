МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Иск Украины в ВТО по поводу зерна, вероятно, не имеет правовой основы, заявил в интервью изданию Euractiv министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс. Польша не будет пересматривать эмбарго на украинское зерно из-за иска в ВТО

"Все, что я слышу, это что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно. Я не понимаю, какой будет правовая основа для этого иска", — заявил Телюс, отвечая на вопрос, боится ли он последствий от указанного иска.

Министр также отметил, что ограничительные меры были приняты для защиты польских фермеров. На вопрос, опасается ли он последствий этого шага, Телюс ответил снисходительно. "Ничего не произойдет", — заявил он.

Ранее Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии призвал правительство запретить импорт ряда агропродовольственных товаров с Украины, подчеркнув, что эта мера необходима для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности страны.