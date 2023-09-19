БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет, напомнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы рассматриваем конфискацию активов, что возможно при наличии уголовного преступления. Для этого необходимо обращаться в суды. Именно с этой целью мы предложили проект директивы, которая устанавливает одинаковые правила для всех государств ЕС. Призываю Совет ЕС и Европарламент утвердить эту законодательную инициативу, которая обеспечит общий подход для 27 государств-членов ЕС", — сказал он в Брюсселе, где во вторник проходит Совет министров по общим вопросам стран Евросоюза.

Еврокомиссар добавил, что ЕК продолжает взаимодействие с рабочей группой по замороженным активам для того, чтобы увеличить их объемы.

"Речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Центробанка", — указал Рейндерс.

Он напомнил, что на настоящий момент заморожено порядка 24 миллиардов средств граждан России и российских компаний, попавших в санкционные списки. Также, по его словам, было иммобилизовано более 200 миллиардов евро резервов Банка России.

Еврокомиссии в октябре прошлого года поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".