ООН, 19 сен — ПРАЙМ. Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Благодаря черноморской зерновой инициативе, выдвинутой нами совместно с ООН, мы предотвратили угрозу глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов зерновых продуктов на мировые рынки. Инициатива продлевалась три раза. Однако тупик, в который зашла инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. Мы придаем большое значение плану отгрузки 1 миллиона тонн зерновых в африканские страны. Это должно внести посильный вклад в дело мира и процветания на планете", — заявил Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.