ВАРШАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда намекнул Украине, что несмотря на запрет экспортировать зерно, транзит не останавливается. Страны Балтии и Польша хотят предоставить порты для экспорта зерна

"Хорошо было бы, чтобы бы Украина помнила о том, что она получает от нас помощь, что мы являемся транзитной страной для Украины", — сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.

Выступление Дуды транслирует польское телевидение.

При этом польский лидер заявил, что с введением эмбарго украинский транзит зерна через Польшу увеличился двукратно.

"Мы постоянно помогаем Украине настолько, насколько мы в состоянии. Мы создали транспортные коридоры, которые работают. 260 тысяч тонн зерна (в месяц — прим. ред.) — это в два раза больше по сравнению с тем, сколько было транзитировано через Польшу ранее", — сказал он.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.