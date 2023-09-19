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Президент Польши намекнул Украине, что зерновой транзит не остановлен
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Президент Польши Анджей Дуда намекнул Украине, что несмотря на запрет экспортировать зерно, транзит не останавливается. "Хорошо было бы, чтобы бы Украина помнила о том, что она... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, польша, украина, зерно, экспорт, транзит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда намекнул Украине, что несмотря на запрет экспортировать зерно, транзит не останавливается.
"Хорошо было бы, чтобы бы Украина помнила о том, что она получает от нас помощь, что мы являемся транзитной страной для Украины", — сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.
Выступление Дуды транслирует польское телевидение.
При этом польский лидер заявил, что с введением эмбарго украинский транзит зерна через Польшу увеличился двукратно.
"Мы постоянно помогаем Украине настолько, насколько мы в состоянии. Мы создали транспортные коридоры, которые работают. 260 тысяч тонн зерна (в месяц — прим. ред.) — это в два раза больше по сравнению с тем, сколько было транзитировано через Польшу ранее", — сказал он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.