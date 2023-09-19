2023-09-19T21:33:53+03:00
2023-09-19T21:33:53+03:00
2023-09-19T21:33:53+03:00
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Опрос показал, сколько американцев сократили свои расходы
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Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. "Подавляющее... ПРАЙМ, 19.09.2023
общество , новости, в мире, сша, опрос, расходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC.
"Подавляющее большинство взрослых (92%) сократили свои расходы", — говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте телеканала.
Из опроса следует, что американцы ограничивают себя в одежде (63% респондентов), посещениях ресторанов и баров (62%), отказывают себе в развлечениях вне дома (56%), бакалее (54%), поездках (53%) и электронике (50%).
Исследователи также отмечают, что в ближайшие шесть месяцев 62% жителей США собираются "иногда" или "часто" отказываться от предметов первой необходимости, а 76% — от второстепенных товаров.
Опрос проводился 12-14 сентября, в нем приняли участи 4 403 взрослых американца.