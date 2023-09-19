МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC.

"Подавляющее большинство взрослых (92%) сократили свои расходы", — говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте телеканала.

Из опроса следует, что американцы ограничивают себя в одежде (63% респондентов), посещениях ресторанов и баров (62%), отказывают себе в развлечениях вне дома (56%), бакалее (54%), поездках (53%) и электронике (50%).

Исследователи также отмечают, что в ближайшие шесть месяцев 62% жителей США собираются "иногда" или "часто" отказываться от предметов первой необходимости, а 76% — от второстепенных товаров.

Опрос проводился 12-14 сентября, в нем приняли участи 4 403 взрослых американца.