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В США высмеяли внешний вид Зеленского
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, заявила, что ему следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США... ПРАЙМ, 19.09.2023
общество , новости, в мире, сша, конгресс сша, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, заявила, что ему следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США.
"Зеленский — не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать — надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги", — написала она в соцсети X (бывшая Twitter).
При этом Грин заверила, что в любом случае будет голосовать против соответствующего решения о выделении помощи Украине.