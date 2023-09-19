ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, заявила, что ему следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США. Зеленский может сохранить украинцев. Но заплатит за это страшную цену

"Зеленский — не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать — надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги", — написала она в соцсети X (бывшая Twitter).

При этом Грин заверила, что в любом случае будет голосовать против соответствующего решения о выделении помощи Украине.