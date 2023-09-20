БИШКЕК, 20 сен — ПРАЙМ. Геополитическое напряжение ведет к экономической фрагментации мира на региональные и субрегиональные финансовые и экономические блоки и системы, заявил в среду в ходе своего выступления на 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент республики Садыр Жапаров. В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО

"Сегодня мир находится на переломном этапе. Все мы являемся свидетелями и ощущаем воочию негативные изменения мирового порядка, усиливающуюся геостратегическую конкуренцию между крупными державами и их блоками. Геополитическое напряжение ведет к тому, что мир движется к фрагментации на региональные и субрегиональные финансовые и экономические блоки и системы. Очевидно также, что правительства различных стран будут вынуждены сделать свой экономический, технологический и геополитический выбор", — отметил Жапаров.

По его словам, риски геоэкономической фрагментации, по данным Международного валютного фонда, могут привести к падению мирового валового внутреннего продукта на 7%.

"Тем не менее, убежден, что нынешние глобальные вызовы и риски — от климатического кризиса и угрозы продовольственной безопасности до растущего неравенства — должны, наоборот, сплотить членов международного сообщества. Жизненно необходимо выстраивать такую многостороннюю систему, которая не допускает дальнейшей фрагментации геополитического ландшафта в мире", — сказал Жапаров.

Президент Киргизии упомянул, что 78 лет назад, когда ООН только начинала свою деятельность, тоже были острые противоречия между странами, в особенности, политические и идеологические.

"Что мешает государствам-членам услышать друг друга и попытаться преодолеть разногласия, наладить диалог? За все прошедшие годы, несмотря на "железный занавес" и военно-блоковое мышление, ООН была и остается наиболее легитимной и общепризнанной платформой дипломатии, объединяющей развитые и развивающиеся, большие и малые страны", — подчеркнул глава государства.

Жапаров заверил, что Киргизия "решительно поддерживает ООН в качестве единственной универсальной межправительственной международной организации, уполномоченной всеми государствами-членами находить решения на вызовы и угрозы, постоянно возникающие перед человечеством". Он выразил надежду, что ООН "сможет найти механизмы и пути для более эффективного выполнения всех своих функций, содействовать государствам-членам в решении насущных глобальных проблем и преодолении вызовов".