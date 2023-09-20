МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Источник рассказал о ходе переговоров по переподключению РСХБ к SWIFT

Ранее Reuters сообщало, что банковское сообщество SWIFT готово в течение месяца подключить "дочку" Россельхозбанка к своей системе.

"Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы подключить банк, то они должны прекратить говорить о глобальной безопасности. Поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", — сказал дипломат.