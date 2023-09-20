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В МИД ответили на сообщения о подключении Россельхозбанка к SWIFT
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Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее Reuters... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Reuters сообщало, что банковское сообщество SWIFT готово в течение месяца подключить "дочку" Россельхозбанка к своей системе.
"Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы подключить банк, то они должны прекратить говорить о глобальной безопасности. Поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", — сказал дипломат.