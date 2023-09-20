МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Расследование теракта на газопроводах "Северный поток" рассчитывают завершить до конца года в Швеции, сейчас оно находится в чувствительной фазе, заявил шведский прокурор Матс Люнгквист. МИД Германии проигнорировал вопрос о беседе о "Северных потоках" в Киеве

"Мы надеемся вскоре завершить расследование, но все еще многое нужно сделать, в ближайшие четыре недели ничего не произойдет", — сказал Люнгквист агентству Рейтер.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.