МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам топовых банков

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.

ФРС отметила, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. "При определении степени дополнительного ужесточения политики… комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", — говорится в сообщении.

Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.

Также по итогам сентябрьского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц.

По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют на конец текущего года базовую ставку на уровне 5,5-5,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Из 19 участников заседания 12 человек прогнозируют, что ставка на конец 2023 года составит 5,5-5,75%, то есть на 25 базисных пунктов выше текущего уровня в 5,25-5,5%. Семь членов комитета прогнозируют ставку на текущем уровне.