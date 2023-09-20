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ФРС улучшила прогноз по безработице и росту ВВП США на 2023 год
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Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз по росту ВВП США и показателю безработицы в стране на 2023 год, повысила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе... ПРАЙМ, 20.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз по росту ВВП США и показателю безработицы в стране на 2023 год, повысила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Регулятор ожидает, что рост экономики США в текущем году составит 2,1% против ожидавшегося в июне роста на 1%. Прогноз по безработице был также улучшен — до 3,8% с 4,1% ранее. Ожидания по инфляции на 2023 год были повышены — до 3,3% с 3,2%.
В 2024 году ФРС ждет, что ВВП США вырастет на 1,5%, а не 1,1%, как ожидалось ранее, а безработица составит 4,1% против июньского прогноза в 4,5%. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 2,5%, что совпало с июньским прогнозом.
Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2023 год понижен до 3,7% с 3,9%, на 2024 год – остался на уровне 2,6%.