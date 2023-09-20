2023-09-20T22:24:00+03:00
2023-09-20T22:24:03+03:00
2023-09-20T22:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20230920/841789829.html
Глава ФРС заявил, что США предстоит долгий путь к целевой инфляции
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США предстоит долгий путь к целевому показателю инфляции в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Процесс устойчивого сокращения инфляции до 2% предстоит... ПРАЙМ, 20.09.2023
общество , экономика, новости, в мире, сша, фрс сша, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370924.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370924.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370923.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370923.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370911.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/09/841370911.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. США предстоит долгий путь к целевому показателю инфляции в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Процесс устойчивого сокращения инфляции до 2% предстоит длительный", — сказал Пауэлл журналистам.
Ранее в среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции на 2023 год до 3,3% с прогнозируемых в июне 3,2%. В 2024 году регулятор ждет инфляции на уровне 2,5%, что совпало с июньским прогнозом.
Кроме того, Федрезерв понизил прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2023 год до 3,7% с 3,9%, прогноз на 2024 год остался на уровне 2,6%.