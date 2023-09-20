ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. США предстоит долгий путь к целевому показателю инфляции в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Процесс устойчивого сокращения инфляции до 2% предстоит длительный", — сказал Пауэлл журналистам.

Ранее в среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции на 2023 год до 3,3% с прогнозируемых в июне 3,2%. В 2024 году регулятор ждет инфляции на уровне 2,5%, что совпало с июньским прогнозом.

Кроме того, Федрезерв понизил прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2023 год до 3,7% с 3,9%, прогноз на 2024 год остался на уровне 2,6%.