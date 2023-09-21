МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США используют украинский конфликт в собственных интересах на площадке Генассамблеи ООН, пишет китайская Global Times. В сенате призвали Байдена "перестать делать из США заложника"

На общеполитических дебатах президент США Джо Байден перевел фокус внимания на украинский кризис для укрепления антироссийских настроений коллективного Запада на фоне предложений по развитию Глобального Юга. По мнению авторов статьи, подобная стратегия Байдена снова показала, что у Вашингтона нет намерения воплощать свои предложения в жизнь.

Выступая на Генассамблее ООН во вторник, президент США призвал мировых лидеров не допустить снижения уровня поддержки Украины.

Затянувшийся кризис — это серьезная проблема для многих стран, однако эта тема не является первоочередной для государств, рассчитывающих на поддержку ООН в вопросах развития, сообщил Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"Когда эту платформу используют для того, чтобы посеять раздор, это вызывает все больше недовольства у Глобального Юга", — отметил он.

Помимо высказываний в поддержку Украины, Байден попытался смягчить отношения с Китаем. Он заявил о стремлении "ответственно подходить к конкуренции" между двумя странами и снизить риски разрыва связей. Как отмечают китайские эксперты, Вашингтон зашел в тупик во взаимодействии с Пекином.

"Окно возможностей для налаживания двухсторонних связей открыто, но трудно сказать, захотят ли США проявить инициативу в этом вопросе", — сказал эксперт.

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