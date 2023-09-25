МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Власти США запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина из-за изменчивых настроений в обществе, считает сенатор Алексей Пушков. Карлсон рассказал, что власти США помешали ему взять интервью у Путина

"Американские власти запретили известному журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина. Это очередное ограничение свободы слова", — сказал политик на пленарном заседании Совфеда. Он обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ. По словам законодателя, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, что "и является причиной запрета на интервью".

Кроме того, "ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе", добавил Пушков.

Парламентарий отметил, что проведенный соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву. А в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи. ​Растет разочарование политикой Байдена в отношении Украины.

"В этих условиях администрация (Белого дома) боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России", — сказал Пушков.

По мнению сенатора, "это синдром страха и, безусловно, саморазоблачение американской стороны, уверен, что это так и будет воспринято в мире".

"Это люди, которые продвигают, как они считают, западные ценности, к которым относится свобода слова. Вот она — "свобода слова", просто "разгул демократии", — сказала в свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она также напомнила о решении Латвии сжечь книги на русском языке.

"Куда мир катится", — сказала она.