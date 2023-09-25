2023-09-25T23:18:14+03:00
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Германия вдвое сократит расходы на беженцев, пишут СМИ
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Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев, пишет Рейтер со ссылкой на... ПРАЙМ, 25.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев, пишет Рейтер со ссылкой на два правительственных источника.
"Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов", — говорится в сообщении агентства Рейтер.
По данным агентства, Берлин проинформировал федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить на беженцев максимум 1,7 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.