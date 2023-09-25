МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев, пишет Рейтер со ссылкой на два правительственных источника. В Крым переезжают семьи из Германии, сообщил депутат

"Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

По данным агентства, Берлин проинформировал федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить на беженцев максимум 1,7 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.