МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Решение США не приглашать президента РОссии Владимира Путина и других лидеров на саммит АТЭС в Сан-Франциско нарушило нормы протокола и этикета, направление приглашений всем участникам является обязанностью Вашингтона. Об этом заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров. У США хватит денег на поставки оружия Украине лишь на несколько недель

"Задача американцев, как организаторов (саммита АТЭС) — направить приглашение всем, а уж ехать или не ехать — решает приглашенный гость. В этом смысле американцы опять наступают на те же грабли, когда они просто перечеркивают все нормы, правила и условности дипломатического, а в данном случае государственного протокола и этикета", — сказал он РИА Новости.

Профессор напомнил, что США давно используют практику ограничений в отношении делегаций из России, Ванасуэлы и других государств.

По словам Винокурова, у Вашингтона нет юридических и моральных прав решать, кому направлять приглашения на саммит.

"Очередная ложка дегтя", — прокомментировал эксперт действия США.

США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что приглашение российского лидера на саммит АТЭС вряд ли будут ждать.