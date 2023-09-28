МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил истерику из-за планов США провести выборы президента на Украине, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Мы видим, что он (Владимир Зеленский — прим. ред.) в отчаянии из-за того, что американцы хотят заставить его провести выборы", — сказал он.

По мнению эксперта, все это связано с нарастающим недовольством населения. Многие жители Украины считают, что именно Зеленский несет всю ответственность за коррупцию в стране. Президент Зеленский фактически заложник Запада, контролирующие каждый его шаг.

Очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году, но как заявил в конце августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, голосование не сможет состояться в установленные сроки.

Украинский лидер во время телемарафона заявил, что выборы во время действия военного положения запрещены, но при поддержке парламента и внесении соответствующих поправок в законодательство, возможность (проведения выборов — прим. ред.) появится.