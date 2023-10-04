МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прошел путь из "князей в грязи", пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative. Экс-агент ЦРУ рассказал о "двойном ударе" по Зеленскому

"Владимир Зеленский прошел путь из князей в грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева", — подчеркивает он.

Отставной офицер отмечает, что на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из Украины. Многие европейские лидеры, поясняет Макгрегор, занимают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее издание The Washington Times сообщало, что кандидаты на пост американского президента скептически относятся к бесконечной поддержке Киева, а на выборах в парламент Словакии победила партия Smer, лидер которой, Роберт Фицо, выступает против поддержки Украины.

Агентство Bloomberg писало о предложении Венгрии сократить объемы поддержки Украины. Будапешт призвал ЕС разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро.