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"Из князей в грязи". В США оценили путь Зеленского
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Владимир Зеленский прошел путь из "князей в грязи", пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative. "Владимир Зеленский прошел путь из князей... ПРАЙМ, 04.10.2023
новости, в мире, сша, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прошел путь из "князей в грязи", пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
"Владимир Зеленский прошел путь из князей в грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева", — подчеркивает он.
Отставной офицер отмечает, что на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из Украины. Многие европейские лидеры, поясняет Макгрегор, занимают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее издание The Washington Times сообщало, что кандидаты на пост американского президента скептически относятся к бесконечной поддержке Киева, а на выборах в парламент Словакии победила партия Smer, лидер которой, Роберт Фицо, выступает против поддержки Украины.
Агентство Bloomberg писало о предложении Венгрии сократить объемы поддержки Украины. Будапешт призвал ЕС разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро.