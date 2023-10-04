МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Смещение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей США продемонстрировало всю глубину раскола между двумя партиями — республиканцами и демократами, пишет китайская Global Times. Палата представителей США сместила Маккарти с поста спикера

Отстранение от должности спикера Кевина Маккарти сделало его "самым недолговечным" представителем этого поста. Как пишет GT, положение Маккарти с самого начала было непрочным. Он занял свой пост лишь после 15 туров голосования, проводимых в течение четырех дней. В мае он нарушил договоренности с президентом Байденом о расходах. Несмотря на сотрудничество с республиканцами для только предотвращения шатдауна правительства, он не получил поддержки от собственной фракции.

В беседе с изданием заместитель директора департамента изучения Америки Института международных исследований Китая Чжан Тэнцзюнь заявил, что смещение демократа Маккарти обнажило, как на фоне усилившейся межпартийной борьбы преданность фракции одерживает верх.

Отстранение спикера от должности широко освещалось СМИ, и это отчетливо показало как сотрудничество с "вражеской" партией влияет на политическую карьеру.

"Неважно, является человек спикером палаты представителей или нет; важно то, к какой партии он принадлежит. Это демонстрирует глубину раскола между демократами и республиканцами", — отметил господин Чжан.

Американская демократия столкнется с серьезным испытанием на фоне грядущих выборов 2024 года. Отсутствие влиятельного спикера окажет негативное влияние на общую избирательную стратегию партий.

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