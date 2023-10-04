МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ЕС достигли пика своей абсурдности, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. Канада тайно разрешает своим компаниям обходить санкции, пишет СМИ

"Это признак упадка элементарных ценностей в Европе. Они начали бороться с номерными знаками. Однако этот шаг менее нелеп, чем решение ЕС о конфискации туалетной бумаги из личного багажа российских граждан. Санкции достигли пика своей абсурдности", — написал Ульянов в соцсети X.

Ранее Европейская комиссия пояснила, что санкции против России, введенные Советом ЕС еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут пересекать границу ЕС на личных автомобилях даже в туристических целях и даже на короткий срок. Ряд европейских стран уже ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала данный запрет как проявление неонацизма и расизма со стороны ЕС. По мнению Захаровой, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.