2023-10-04T20:38:09+03:00
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Санкции ЕС против России достигли пика абсурдности, заявил постпред в Вене
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Антироссийские санкции ЕС достигли пика своей абсурдности, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. "Это признак упадка элементарных ценностей в Европе. Они... ПРАЙМ, 04.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ЕС достигли пика своей абсурдности, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.
"Это признак упадка элементарных ценностей в Европе. Они начали бороться с номерными знаками. Однако этот шаг менее нелеп, чем решение ЕС о конфискации туалетной бумаги из личного багажа российских граждан. Санкции достигли пика своей абсурдности", — написал Ульянов в соцсети X.
Ранее Европейская комиссия пояснила, что санкции против России, введенные Советом ЕС еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут пересекать границу ЕС на личных автомобилях даже в туристических целях и даже на короткий срок. Ряд европейских стран уже ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала данный запрет как проявление неонацизма и расизма со стороны ЕС. По мнению Захаровой, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.