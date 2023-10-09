МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Обострение палестино-израильского конфликта подтвердило недееспособность статуса-кво в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Малайзии осудили Запад за лицемерие вокруг Украины и Израиля

Глава внешнеполитического ведомства в понедельник, 9 октября, проводит переговоры с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом в Москве.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

"Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", — сказал Лавров.

По словам главы МИД, Россия и ЛАГ должны внести вклад в в прекращение кровопролития.

"Мы готовы это делать вместе с вами, вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая государство Палестина, создание которого требует упомянутое мной решение Совета безопасности (ООН —ред.)", — подчеркнул он.

Генсек ЛАГ, в свою очередь, отметил, что страны объединения отвергают насилие в палестино-израильском конфликте, а также выступают за создание политических перспектив для урегулирования ситуации. Абульгейт согласился с Лавровым в вопросе прекращения огня.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по данным i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары унесли жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.