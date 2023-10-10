МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Большинство стран мира хотят жить не под диктовку, а на равных в рамках многополярного мира, такую архитектуру необходимо укреплять. Об этом пишет министр иностранных дел России Сергей Лавров в авторской статье. Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации вонееых блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

Лавров отметил, что государства Мирового большинства желают жить не под чьей-либо диктовкой, а существовать и взаимодействовать на равных условиях в рамках формирующегося многополярного мира. По словам министра, такой настрой демонстрировался на встречах БРИКС и G20. Глава МИД подчеркнул, что на этом фоне ООН следует привлекать объединения, которые отражают интересы Глобальгного Юга.

"Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта "Один пояс, один путь", — пояснил Лавров.

Он добавил, что ответственность за текущие геополитические ситуации лежит на Западе. Однако, по словам министра, выходом может стать осознание ответственности за судьбу мира.