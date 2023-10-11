МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Идея Вашингтона объединить помощь Украине и Израилю — жалкий шаг, она неприемлема, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. В США объяснили "перевоплощение" Зеленского

Телеканал NBC ранее сообщал, что Белый дом изучает объединение поддержки Киева и Тель-Авива в рамках одного законопроекта для одобрения конгресса.

Рамасвами в соцсети X возмутился желанию Вашингтона привязать финансирование Украины к помощи Израилю. По его словам, такой шаг жалок, но предсказуем.

Политик добавил, что ситуации на Украине и в Израиле, разные, сравнивать их не нужно.

"Лакмусовая бумажка, которую мы должны использовать в каждом конкретном случае, одна и та же: что продвигает интересы США", — подчеркнул Рамасвами.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. Также израильские ВС заявляли о начале операции "Железные мечи".