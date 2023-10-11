МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Контакты глав российского и швейцарского МИД не осуществлялись с 2022 года, написала в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. "Адский винегрет". Захарова ответила кандидату в президенты США

Ранее пресс-секретарь Министрерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что межведомтсвенный диалог с Москвой ограничен, но не прерван. Он подчеркнул, что министры Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке".

"Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла — отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", — прокомментировала заявление Захарова.

Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям запада. Как подчеркивал замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, страна утратила нейтральный статус.