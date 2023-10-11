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"Продать не выйдет!". Захарова ответила на заявления Швейцарии о России
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Контакты глав российского и швейцарского МИД не осуществлялись с 2022 года, написала в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова... ПРАЙМ, 11.10.2023
общество , новости, в мире, мария захарова, россия, швейцария
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Контакты глав российского и швейцарского МИД не осуществлялись с 2022 года, написала в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь Министрерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что межведомтсвенный диалог с Москвой ограничен, но не прерван. Он подчеркнул, что министры Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке".
"Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла — отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", — прокомментировала заявление Захарова.
Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям запада. Как подчеркивал замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, страна утратила нейтральный статус.