МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, Россия всегда говорила, что этого будет недостаточно, заявил президент России Владимир Путин, комментируя израиле-палестинский конфликт. Биржевые цены на газ в Европе растут на 12 процентов

"По сути — попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, это очень важно для людей, которые живут… имеют низкий уровень жизненный, важно решать социально-экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно", — сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин подчеркнул, что "без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства", невозможно решить проблему в целом.

Глава государства отметил, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке повлияет на энергетические рынки.

"Конечно, вот такие действия — они нагнетают обстановку. Если, как вы сказали, конфликт выйдет за палестинские территории, то, конечно, повлияет. Сейчас я слышу Иран обвиняют во всех тяжких, как обычно, без доказательств. Посмотрим, надеюсь, что здравый смысл восторжествует", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что разрастание конфликта может повлиять на логистику, страховку и фрахт.

"На добычу это не повлияет, но это может повлиять на все другие составляющие, которые определяют состояние энергетических рынков мировых. Это совершенно очевидные вещи", — пояснил президент.