2023-10-11T17:10:34+03:00
2023-10-11T17:10:34+03:00
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Западу не позволят диктовать, кто друзья, заявил премьер Ирака
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Ирак не позволит Западу диктовать, с кем выстраивать отношения, сам примет решения, заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани. Глава иракского правительства принимает... ПРАЙМ, 11.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ирак не позволит Западу диктовать, с кем выстраивать отношения, сам примет решения, заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани.
Глава иракского правительства принимает участие в Российской энергетической неделе.
"Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", — сказал он.
Так ас-Судани прокомментировал осложнения в отношениях Багдада с западными государствами.
Он подчеркнул, что иракские власти помнят, что Россия поддержала страну в борьбе с терроризмом. По словам премьера Ирака, визит в Москву представляет собой подтверждение проводимого Багдадом курса.