МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ирак не позволит Западу диктовать, с кем выстраивать отношения, сам примет решения, заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани. Памфилова заявила, что Россия учит Запад отстаиванию суверенитета

Глава иракского правительства принимает участие в Российской энергетической неделе.

"Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", — сказал он.

Так ас-Судани прокомментировал осложнения в отношениях Багдада с западными государствами.

Он подчеркнул, что иракские власти помнят, что Россия поддержала страну в борьбе с терроризмом. По словам премьера Ирака, визит в Москву представляет собой подтверждение проводимого Багдадом курса.