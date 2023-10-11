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Зеленский начал надоедать США и Европе, заявил Песков
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Владимир Зеленский чувствует, что надоедает Европе и США, начинает метаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России отметил, что... ПРАЙМ, 11.10.2023
новости, в мире, владимир зеленский, сша, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский чувствует, что надоедает Европе и США, начинает метаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, поскольку люди на Западе начали уставать, задаваться вопросом, куда идут их деньги.
"Если Украина — это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", — сказал он.
По словам Пескова, недовольство в Европе и США продолжит расти. Зеленский это почувствовал, добавил он, начал метаться.
"Плюс к этому — у него срабатывает такая профессиональная жадность — как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам", — отметил официальный представитель Кремля.