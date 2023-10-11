МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский чувствует, что надоедает Европе и США, начинает метаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Зеленский попросил НАТО помочь победить "оружие Путина"

Пресс-секретарь президента России отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, поскольку люди на Западе начали уставать, задаваться вопросом, куда идут их деньги.

"Если Украина — это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", — сказал он.

По словам Пескова, недовольство в Европе и США продолжит расти. Зеленский это почувствовал, добавил он, начал метаться.

"Плюс к этому — у него срабатывает такая профессиональная жадность — как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам", — отметил официальный представитель Кремля.