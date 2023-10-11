ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — ПРАЙМ. В ходе расследования повреждения газопровода Balticconnector, проводимого центральной криминальной полицией Финляндии совместно с коллегами из Эстонии, на дне у места повреждения наблюдаются посторонние следы, сообщил в среду на пресс-брифинге представитель полиции Микко Симола. Эстония начала расследование инцидента на газопроводе Balticconnector

"На данном этапе предварительного расследования основное внимание по-прежнему уделяется техническому обследованию места повреждения и места происшествия…морскому судоходству в этом районе… Обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы", — сказал Симола.

Ранее в среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его ведомство располагает фото и видео повреждений газопровода, которое выглядит "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Органы власти не исключают, что разрыв трубы мог произойти якорем, сообщали ранее СМИ.

Во вторник Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение газопровода не могло случиться по естественным причинам. Полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно в субботу, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.