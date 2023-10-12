МИНСК, 12 окт — ПРАЙМ. Россия, придерживаясь собственных ценностей, противостоит неоколониализму, поддерживаемому Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеоприветствии форуму "История для будущего: Россия и Беларусь". Западу не позволят диктовать, кто друзья, заявил премьер Ирака

"Сама жизнь подтверждает актуальность заявленных тем, которые так созвучны установкам нашей дипломатии — необходимости следования собственным ценностям, построению многополярного мира как антипода продвигаемого Западом новоколониального миропорядка, основанного на правилах, но и, конечно, расширению гуманитарного партнёрства России и Беларуси", — сказала Захарова.

Захарова обратила внимание, что в восточной Европе, находящейся под контролем англосаксов, планомерно ведется реабилитации нацизма.

"Их цели ясны. Сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив ОУН-УПА* и таких же моральных уродов, лесных братьев, а также национальные дивизии СС на исторический пьедестал, — отметила представитель МИД.

"Страна кленового листа стала страной кленового трезубца, из-под которого проглядывает свастика,"— заявила она. Она подчеркнула, что вместо 45 тысяч канадцев, павших в борьбе с национализмом, в Канаду завезли уцелевших коллаборационистов. Все высшее руководство ведущей страны НАТО полностью бандезировано. Как считает Захарова, Россия может противопоставить Западу единство и уверенность в собственной правоте, свое неприятие неонацизма, поддерживаемое многими странами мира.

Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь" организован Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.