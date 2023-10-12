БУДАПЕШТ, 12 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу в плохом состоянии и нуждается в расширении за счет стран-кандидатов, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"ЕС сейчас в плохом состоянии, поэтому важно ускорить расширение союза," — сказал Сийярто в видеообращении, транслируемое в Facebook*. По его мнению, необходим позитивный импульс за счет тех стран, которые желают достичь уровня Евросоюза.

По словам Сийярто, Грузия "ничем не хуже" государств, получивших статус кандидата, и Брюссель ведет себя лицемерно, предъявляя требования Тбилиси, которые не требовались от Украины или Молдавии.

На этой неделе проходит первое заседание Венгрии и Грузии, основной темой которого стало развитие экономических отношений и энергетика, в частности проект прокладки кабеля по дну Черного моря для поставок энергии из Азербайджана в Европу.

Ранее власти ЕС решили предоставить Киеву и Кишиневу статусы стран-кандидатов на вступление. МИД Венгрии считает непредоставление статуса кандидата одним странам наряду с приглашением в состав союза других "двойными стандартами".

Получение статуса кандидата — начало длительного пути в состав ЕС. Турция является кандидатом на вступление с 1999 год, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последним государством, присоединившимся к союзу, стала Хорватия, процесс присоединения занял десять лет.

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