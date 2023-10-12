МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Одержимые идеей "поджечь" Евразию понимают, что мечта Запада расчленить Россию ввергнет регион в "чудовищный конфликт", заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Западу не позволят диктовать, кто друзья, заявил премьер Ирака

Директор российской разведки 12 октября выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Баку.

Нарышкин напомнил, что Евросоюз и США активно работают против России, в том числе финансируют структуры, призывающие к подрыву государственности и нарушению территориальной целостности страны. По его словам, такие объединения под лозунгами "деколонизации" требуют расчленить Россиию, причем по "аплодисменты европейского сообщества."

"Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей "поджечь" Евразийский континент", — сказал глава СВР.