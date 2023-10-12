2023-10-12T17:14:12+03:00
2023-10-12T17:14:12+03:00
2023-10-12T17:14:12+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231012/841969480.html
Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Зеленский проявил изворотливость, пытаясь напомнить об Украине на фоне кризиса на Ближнем Востоке, появился на заседании глав Минобороны НАТО, пишет газета Politico. "Появление... ПРАЙМ, 12.10.2023
новости, в мире, владимир зеленский, украина, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842974.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842974.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842973.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842973.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842961.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/29/841842961.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231012/841968874.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Зеленский проявил изворотливость, пытаясь напомнить об Украине на фоне кризиса на Ближнем Востоке, появился на заседании глав Минобороны НАТО, пишет газета Politico.
"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — сказано в материалах.
Как отмечает издание, Зеленский заявил, что Израиль не отодвинет Украину на второй план.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>