МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Зеленский проявил изворотливость, пытаясь напомнить об Украине на фоне кризиса на Ближнем Востоке, появился на заседании глав Минобороны НАТО, пишет газета Politico. "Это другое". Зеленский рассказал об особенностях коррупции на Украине

"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — сказано в материалах.

Как отмечает издание, Зеленский заявил, что Израиль не отодвинет Украину на второй план.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

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