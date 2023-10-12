МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Авиаудары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением суверенитета другой страны и норм международного права. В Сирии заявили о важности утраченных месторождений нефти для страны

"Согласно поступившей информации, 12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики, в результате были повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэропортов Дамаска и Алеппо, их работа была приостановлена. Действия израильской стороны являются грубым нарушением норм международного права," — говорится в сообщении МИД России.

В дипведомстве добавили, что эскалация ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта путем подобных силовых акций чреваты серьезными последствиями, вплоть до расширения масштаба конфликта на весь регион.

Ранее издание Al-Watan сообщила, что Израиль обстреляли два сирийских международных аэропорта. В субботу представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что Израиль опасается возможных атак палестинских группировок с территории Ливана и Сирии.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что повреждение аэропортов в Сирии отразится на работе гуманитарной авиаслужбы ООН.