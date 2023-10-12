2023-10-12T21:37:58+03:00
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В МИД прокомментировали ситуацию в аэропортах Сирии
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Авиаудары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением суверенитета другой страны и норм международного права. "Согласно поступившей информации, 12... ПРАЙМ, 12.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Авиаудары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением суверенитета другой страны и норм международного права.
"Согласно поступившей информации, 12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики, в результате были повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэропортов Дамаска и Алеппо, их работа была приостановлена. Действия израильской стороны являются грубым нарушением норм международного права," — говорится в сообщении МИД России.
В дипведомстве добавили, что эскалация ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта путем подобных силовых акций чреваты серьезными последствиями, вплоть до расширения масштаба конфликта на весь регион.
Ранее издание Al-Watan сообщила, что Израиль обстреляли два сирийских международных аэропорта. В субботу представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что Израиль опасается возможных атак палестинских группировок с территории Ливана и Сирии.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что повреждение аэропортов в Сирии отразится на работе гуманитарной авиаслужбы ООН.