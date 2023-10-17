МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Израиль обратился к США с просьбой о предоставлении экстренной помощи в размере десять миллиардов долларов, сообщает газета The New York Times. Блинкен сообщил о скором визите Байдена в Израиль

Конгресс и Белый дом сосредоточились на разработке законопроекта, который увяжет поддержку Израилю, Тайваню, Украине, а также укрепление американо-мексиканской границы, уточняют в газете.

"Вместе с американскими законодателями мы рассматриваем вопрос о предоставлении Израилю 155-миллимитровых снарядов, снарядов для системы ПРО "Железный купол", а также управляемых бомб", — заявил сенатор Чак Шумер.

Власти США рассматривают запрос Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Это заявление вызвало большой интерес в международной общественности, поскольку оно свидетельствует о возможном усилении поддержки США в регионе, отмечает издание. "В эти трудные времена для Нью-Йорка как никогда важно выступить в поддержку Израиля", — заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что президент США Джо Байден в ходе своего предстоящего визита в Израиль 18 октября рассчитывает услышать о нуждах этой страны для формирования своего запроса к конгрессу. Это свидетельствует о серьезном отношении США к безопасности Израиля и их намерении продолжать поддерживать эту страну в ее усилиях по обеспечению стабильности в регионе. Однако, решение о предоставлении дополнительной военной помощи Израилю не является простым. Это требует тщательного анализа и обсуждения внутри американского правительства, а также с учетом мнений и интересов других стран региона, подчеркивает издание.