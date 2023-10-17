МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Встречи Владимира Зеленского с мировыми лидерами оборачиваются отставками и проблемами, его "проклятого рукопожатия" следует остерегаться, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Комик готовит почву для капитуляции". В X жестко раскритиковали Зеленского

Чиновник призвал мировых лидеров подумать, прежде чем принимать в своих странах шоумена Зеленского. "Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками", — пояснил он.

Шеремет напомнил, что посещение Зеленским Канады и США привели к уходам Кевина Маккарти и Энтони Рота.

По словам депутата, Зеленский превратился в "токсичную" фигуру, которую начали избегать.

"Европу Зеленский вообще воспринимает как лошадь, которую он в роли злобного жокея по указаниям американского распорядителя антироссийского забега гонит на убой", — сказал Шеремет.

Энтони Рот — бывший спикер палаты общин канадского парламента. Подал в отставку после приглашения 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина".

Кевин Маккарти — бывший спикер Палаты представителей США. В начале октября большинство проголосовали за его отставку.