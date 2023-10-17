МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы, является русофобской, не имеет юридической силы для России, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. "Демонизация" России в Европе идет полным ходом, заявил дипломат

ПАСЕ одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности". В голосовании принимали участие менее 15 процентов от состава.

Захарова отметила, что Венецианская комиссия Совета Европы, работающая под диктовку Запада, не могла обойтись без критики реформы российского законодательства. По ее словам, антироссийские призывы и игнорирование воли народа показали истинный уровень мышления авторов и сторонников документа.

"Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов", — отметила Захарова.

"Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада", — добавила она.

Москва 16 марта прошлого года вышла из Совета Европы, а также Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.

Ранее в октябре Годсума приняла закон, который отменил необходимость России уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного и чрезвычайного положений.