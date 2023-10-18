МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Военизированная шиитская группировка "Хезболла" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля, передает ливанская вещательная компания LBC Group. Ливан оказался полностью обесточен

"Пусть среда станет беспрецедентным днем гнева против врага и его преступлений, против визита Байдена в еврейское государство для прикрытия и защиты этого преступного образования. Послание должно быть ясным: это день, когда нельзя сворачивать с пути сопротивления, победы и возмездия угнетенных против угнетателей", — заявили представители группировки.

"Хезболла" призвала арабские и исламские народы к активным действиям, чтобы выразить свое негодование и оказать давление на правительства и страны. Она также призвала международные и региональные организации принять незамедлительные меры против массовых убийств и геноцида палестинского народа. Общими требованиями группировки являются призывы к противодействию массовым убийствам и поддержке палестинского народа в борьбе за свои права, сообщает источник.

Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, а также за все преступления "сионитского врага, на США.

17 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли". Отмечается, что в результате атаки более 500 человек погибли, преимущественно дети и женщины. Израиль возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".